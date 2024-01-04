В честь 40-летия Land Cruiser 70 компания Toyota представила спецверсию внедорожника. В живую юбилейный вариант покажут на Токийском автосалоне на следующей неделе, ну а сейчас опубликовано первое изображение и технические подробности, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Юбилейный Land Cruiser 70 стал одновременно и более внедорожным вариантом, так как уже в базе есть шноркель (черный цвет самого автомобиля отлично маскирует высокий воздухозаборник) и подготовка для установки лебедки в переднем бампере. На крыше - большой багажник. Остальные изменения - косметические: тот самый черный цвет, черные колесные диски, но при этом корпуса зеркал заднего вида почему-то хромированные.

Есть ли какие-то новшества под капотом, не сообщается, но скорее всего автомобиль сохранил 2,8-литровый турбодизельный мотор, выдающий 201 л.с., и 6-ступенчатый "автомат".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!