Представлен большой кроссовер Geely

Компания Geely официально представила новый кроссовер Haoyue Pro, опубликовав множество реальных фотографий новинки. На зарубежных рынках линейка Geely Haoyue носит название Geely Okavango, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый Geely Haoyue Pro получил совершенно новый стиль дизайна. Увеличенная передняя решетка Mountain Dew получила 128 хромированных декоративных черточек, нанесенных горячей штамповкой. Автомобиль получил новые светодиодные фары Storm Eye.

18-дюймовые диски Energy Hurricane получили новый двухцветный дизайн. В задней части автомобиля расположены фонари сквозного типа и третий фонарь над стеклом крышки багажника. Длина, ширина и высота составляют 4518, 1834 и 1715 мм соответственно, а колесная база равна 2666 мм.

В новом салоне Geely Haoyue Pro установлены кожаные сиденья, широкий центральный туннель, используются качественные материалы. Огромный экран высокой четкости длиной общей диагональю 1,02 м имеет антибликовое покрытие.

Новый автомобиль оснащен турбированным двигателем объёмом 1,5 л с максимальной мощностью 188 л.с. и расходом топлива 6,96 л/100км в городских условиях, как утверждает производитель.

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