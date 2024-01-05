Как работает автопилот в электрокаре Xiaomi SU7

Возможности системы автопарковки Xiaomi показали на видео. Электроника способна вести машину по многоуровневому паркингу, разъезжаться с другими автомобилями и парковаться в ограниченном пространстве. За работу автопилота отвечают две платформы NVIDIA, лидар, больше десяти камер и три радара. Но главное - комплекс использует собственные алгоритмы Xiaomi, которые могут распознавать даже нестандартные объекты и менять траекторию движения исходя из новых данных, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Xiaomi, которая с недавних пор может называть себя автопроизводителем, показала возможности фирменной системы автоматизированного управления Xiaomi Pilot. На видео ниже можно увидеть, как электрический седан SU7 самостоятельно заезжает на многоуровневую парковку, без участия человека разъезжается с движущимся навстречу автомобилем, а также находит свободное место и занимает его. Комплекс работает на двух чипах NVIDIA Orin, но его инновационность не в "железе", а в четырех ключевых технологиях: Adaptive BEV, Road-Mapping Foundational Model, Super-Res Occupancy Network и End-to-End Sensing and Decision-Making AI Model.

Если вкратце, то технология Adaptive BEV распознает окружение и переключается между различными алгоритмами восприятия с шагом координатной сетки от 5 до 20 сантиметров и дальностью обзора от пяти сантиметров до 250 метров. В свою очередь Road-Mapping Foundational Model в режиме реального времени просчитывает траекторию движения, причем без использования высокодетализированных карт; Super-Res Occupancy Network помогает различать любые нестандартные объекты; а End-to-End Sensing and Decision-Making AI Model динамически подстраиваться под изменение внешних условий, что позволяет машине заезжать даже на парковки с лифтами.

За аппаратную часть комплекса отвечают вычислительные платформы NVIDIA Orin общей производительность 508 ТОПС. Данные на них поступают с лидара, 11 камер высокого разрешения, трех радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых сенсоров. Правда, такой набор датчиков доступен только топовой версии SU7 с приставкой Max.

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