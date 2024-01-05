Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по данным Государственного управления рыночного регулирования, отзыв будет представлять собой удаленное обновление программного обеспечения. Он затронет автомобили с 2014 по 2023 годы выпуска, среди которых, Model 3 и Model Y производства КНР, а также заграничные Model S, Model X и Model 3.

Отмечается, что отклонения ПО связаны с системами помощи водителю и системами запирания дверей.

До этого издание Cleantechnica со ссылкой на аналитика Троя Треслика сообщило, что электромобиль может впервые в истории стать самой продаваемой легковой машиной в мире по итогам 2023 года. Речь идет о Tesla Model Y. Согласно данным Треслика, мировые продажи электрического кроссовера Tesla Model Y в уходящем году составят около 1,2 млн единиц, что на 13% выше показателя ближайшего конкурента в лице Toyota Corolla - 1,08 млн транспортных средств.

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