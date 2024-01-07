Lamborghini Diablo VT Дональда Трампа выставят на продажу в США

В конце текущего месяца на аукционе Barrett-Jackson продадут редкий экземпляр Lamborghini Diablo VT (всего было собрано 132 экземпляра). А уникальным этот автомобиль делает личность первого владельца: с 1997 по 2002 года автомобиль, выкрашенный в эксклюзивный синий цвет Blu Le Mans, принадлежал Дональду Трампу, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Пробег машины составляет всего 40 тыс. км, что относительно немного. В задний части машины установлен мотор V12 объемом 5,7 л мощностью 492 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. До 96 км/ч Lamborghini Diablo VT разгоняется за 4,1 с, что неплохо даже по нынешним меркам.

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