Toyota намерена возобновить производство

Автоконцерн Toyota Motor 8 января перезапустит производство автомобилей на территории страны, приостановленное на новогодние праздники, несмотря на определенное нарушение цепочек поставок, которое вызвано продолжающимися в центральной части страны землетрясениями.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией.

Изначально в Toyota допускали, что 8 января не удастся возобновить производство на предприятиях внутри страны, поскольку землетрясения нанесли ущерб поставщикам комплектующих. Однако, проведя инвентаризацию складов, расположенных за пределами зоны стихийного бедствия, автоконцерн принял решение о возможности возобновления производства.

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