Лучшие внедорожники с длинной колесной базой - СПИСОК
Существует множество критериев выбора внедорожников. Их можно выбирать по типу привода, мощности двигателя, количеству мест в салоне, объему багажника, а можно и по размеру колесной базы, что и сделали эксперты портала HotCars, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.
Лидером рейтинга стал Mercedes-AMG G 63 6×6 2013 модельного года, колесная база которого достигает 4,2 метра. Эта созданная на основе шестиколесного "Гелендвагена" модель представляет собой гибрид внедорожника с пикапом. Она оснащалась 5,4-литровым 536-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и была выпущена всего в 100 экземплярах.
Второе место в рейтинге самых больших внедорожников в мире занял Ford Excursion 2005 года с колесной базой почти 3,5 метра. Он был создан на базе пикапа F-250 Super Duty и оснащался 6,8-литровым двигателем V10 мощностью 310 л.с. в сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Замкнул "тройку" лидеров Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года. Этот новый внедорожник имеет большой кузов с колесной базой почти 3,5 метра. Он получил полностью электрическую силовую установку, мощность которой варьируется от 680 до 750 "лошадей".
Внедорожники с самой большой колесной базой на рынке:
1. Mercedes-AMG G 63 6×6 2013 года;
2. Ford Excursion 2005 года;
3.Cadillac Escalade IQ 2025 года;
4. Cadillac Escalade-V ESV 2023 года;
5. GMC Yukon XL 2024 года;
6. Chevrolet Suburban 2024 года;
7. Chevrolet Suburban 2024 года;
8. Lincoln Navigator Reserve L 2024 года;
9. Lincoln Navigator Reserve L 2024 года;
10. Chevrolet Suburban 2000 года;
11. Hummer H1 Alpha 2006 года;
12. Rolls-Royce Cullinan 2024 года;
13. Range Rover P530 Autobiography LWB 2024 года;
14. Bentley Bentayga EWB 2023 года.
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