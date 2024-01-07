Лучшие внедорожники с длинной колесной базой

Существует множество критериев выбора внедорожников. Их можно выбирать по типу привода, мощности двигателя, количеству мест в салоне, объему багажника, а можно и по размеру колесной базы, что и сделали эксперты портала HotCars, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Лидером рейтинга стал Mercedes-AMG G 63 6×6 2013 модельного года, колесная база которого достигает 4,2 метра. Эта созданная на основе шестиколесного "Гелендвагена" модель представляет собой гибрид внедорожника с пикапом. Она оснащалась 5,4-литровым 536-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и была выпущена всего в 100 экземплярах.

Второе место в рейтинге самых больших внедорожников в мире занял Ford Excursion 2005 года с колесной базой почти 3,5 метра. Он был создан на базе пикапа F-250 Super Duty и оснащался 6,8-литровым двигателем V10 мощностью 310 л.с. в сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Замкнул "тройку" лидеров Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года. Этот новый внедорожник имеет большой кузов с колесной базой почти 3,5 метра. Он получил полностью электрическую силовую установку, мощность которой варьируется от 680 до 750 "лошадей".

Внедорожники с самой большой колесной базой на рынке:

1. Mercedes-AMG G 63 6×6 2013 года;

2. Ford Excursion 2005 года;

3.Cadillac Escalade IQ 2025 года;

4. Cadillac Escalade-V ESV 2023 года;

5. GMC Yukon XL 2024 года;

6. Chevrolet Suburban 2024 года;

7. Chevrolet Suburban 2024 года;

8. Lincoln Navigator Reserve L 2024 года;

9. Lincoln Navigator Reserve L 2024 года;

10. Chevrolet Suburban 2000 года;

11. Hummer H1 Alpha 2006 года;

12. Rolls-Royce Cullinan 2024 года;

13. Range Rover P530 Autobiography LWB 2024 года;

14. Bentley Bentayga EWB 2023 года.