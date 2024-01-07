Блогеры устроили сражение сразу трех поколений суперкара Ford GT. Авторы канала Carwow устроили гонку по прямой с участием трёх поколений одной модели, причём какой! Блогерам удалось собрать в одном заезде сразу три экземпляра Ford GT, начиная с самого первого суперкара 1960-х годов, продолжая возрождённой моделью начала 2000-х годов и заканчивая актуальным экземпляром эпохи уже нынешних 2020-х. В итоге у блогеров получилась очень зрелищная и яркая во всех отношениях гонка одного из самых знаменитых автомобилей в истории США, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Музейный Ford GT 40 образца 1967 года оснащён 4,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 310 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм. Эта мощность передаётся на задние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач, а вес оригинального спорткара составляет 1230 килограммов.

Первый возрождённый Ford GT образца 2006 года имеет в своём арсенале наддувный 5,4-литровый V8, который развивает 560 лошадиных сил и 680 Нм. Привод также задний, однако коробка передач - уже 6-ступенчатая механическая, а весит современная модель 1520 килограммов.

Что касается актуального Ford GT, представленного купе 2017 года, то этот суперкар имеет 650 лошадиных сил и 750 Нм, снятых с 3,5-литрового турбомотора V6. Двигатель агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и каноничным для купе задним приводом, а весит такой набор 1485 килограммов.

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