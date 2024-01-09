Volkswagen добавит ChatGPT в свои автомобили

Концерн Volkswagen представит на выставке потребительской электроники CES, которая откроется 9 января в Лас-Вегасе, обновленную мультимедийную систему с подключением к ChatGPT. Это языковая модель, представляющая из себя вариацию искусственного интеллекта от компании OpenAl, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Какие возможности дает ChatGPT водителю? Речь идет о чат-боте, который отличается способностью поддерживать диалог на простом разговорном языке, самостоятельно генерируя ответы, а не выбирая из возможных вариантов. В теории водитель может спросить о пробках, попросить рассказать историю автомобилестроения или просчитать время движения из Берлина до Пекина с учетом его средней скорости.

Насколько ChatGPT безопасен? В Volkswagen уверяют, что новая функция будет интегрирована в стандартную мультимедийную систему машины, при этом ее доступ к другим параметрам автомобиля будет ограничен. В частности, в OpenAl не станут передавать персональные данные о владельце машины.



На каких моделях появится ChatGPT? Volkswagen обещает, что такая функция появится практически на всех автомобилях марки, в первую очередь на электромобилях, но также и на семействах Passat и Golf.



Новая опция сначала будет доступна только на европейском рынке. Она появится в 2024 году. Позже ChatGPT предложат и покупателям Volkswagen в Северной Америке. Задержка связана с необходимостью получить разрешение от местных регулирующих органов.

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