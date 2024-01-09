Hyundai будет перерабатывать навоз и пластиковые отходы в водород

Компания Hyundai заявила, что водород будет играть "решающую роль в дорожной карте устойчивого развития Hyundai, поскольку он является экологически чистым источником энергии". Компания предполагает, что водород будет приводить в действие не только грузовики, автобусы и легковые автомобили, но и самолеты, морские суда, электрогенераторы и поезда, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Компания также объявила, что разрабатывает "возможности производства мембранных электролизеров с полимерным электролитом мощностью в мегаватт для производства экологически чистого водорода, который, как ожидается, будет коммерциализирован в течение следующих нескольких лет".

Говоря о производстве водорода, Hyundai фокусируется на двух подходах, известных как "переработка отходов в водород" и "переработка пластика в водород". Первый предполагает ферментацию органических отходов, таких как продукты питания и навоз скота, для производства биогаза, который затем обрабатывается для улавливания углекислого газа и производства водорода.

Процесс превращения пластика в водород совершенно иной: отходы пластика, которые не могут быть переработаны, плавятся, газифицируются, а затем превращаются в водород путем удаления ненужных элементов.