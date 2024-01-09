Первый автомобиль Sony вывели на сцену

На сегодняшней пресс-конференции Sony пригласила на сцену генерального директора Honda Тошихиро Мибе, чтобы рассказать о партнерстве между компаниями. Затем на сцену вышел Ясухидэ Мизуно, генеральный директор Sony Honda Mobility, чтобы рассказать об опыте использования автомобильного программного обеспечения, передает Day.Az со ссылкой на Electrek.

Он начал с демонстрации программно-определяемой природы автомобиля, выведя его на сцену с помощью контроллера PS5. Но Ясухидэ Мизуно сразу предупредил, что это было реализовано "исключительно для сценической демонстрации".

Sony заявляет, что программно-определяемая природа автомобиля превратит его в "цифровую игровую площадку", где создатели смогут изобретать новые впечатления от поездки в автомобиле. В ходе презентации был показан пример игры, в которой транспортное средство отображается в виртуальном мире рядом со сбежавшими монстрами, похожими на Годзиллу, за поимку которых вы можете получить очки.

Sony вот уже пятый год демонстрирует свой будущий электромобиль на пресс-конференциях CES, который, как было объявлено в прошлом году, будет называться AFEELA и появится на рынке в 2026 году.

В этом году пресс-конференция была посвящена планам Sony по программному обеспечению для своего нового автомобиля, а также функциям, в основном связанным с искусственным интеллектом.

Ранее было объявлено, что концепт AFEELA получит двухмоторную версию мощностью 536 л.с., разгон до 100 км/ч будет занимать 4,8 секунды, а максимальная скорость составит 240 км/ч. Sony по-прежнему придерживается этих характеристик.