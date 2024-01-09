Самые ненадёжные автомобили представительского класса

Эксперты британского портала WhatCar и страховой компании MotorEasy провели опрос среди более чем 21 тысячи владельцев автомобилей представительского класса, выявив самые ненадежные модели, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Лидером антирейтинга оказалась Audi A6, выпускаемая с 2018 года. Надежность этого немецкого седана оценили всего в 76,3%, при этом в 22% случаев владельцы испытывают проблемы с электрической частью. Столько же жалоб приходится на неисправности спутниковой навигации и мультимедийной системы. Модель также столкнулась с проблемами в коробке передач, электронике, системе кондиционирования, тормозах, рулевом управлении и даже в кузове.

На втором месте в списке ненадежных представительских седанов оказалась Alfa Romeo Giulia, с надежностью 77,3%. Почти 44% владельцев этой модели сообщили о поломках, при этом каждый третий случай ремонта занимал более недели. Основными слабыми местами Alfa Romeo Giulia стали аккумулятор, двигатель и электрика.

Далее следует дизельная BMW 3-Series, начиная с 2019 года. Надежность этого седана составляет 78%, при этом почти треть автомобилей хотя бы раз выходила из строя. Основные проблемы владельцев включают выхлопную систему, спутниковую навигацию, и мультимедийное оборудование, а также менее частые жалобы на кузов, тормоза и электрооборудование двигателя.

Самые ненадежные представительские автомобили

1. Audi A6 (2018 г. - н.в.) - рейтинг надежности 76,3%;

2. Alfa Romeo Giulia (2016 г. - н.в.) - рейтинг надежности 77,3%;

3. BMW 3-Series дизель (2019 г. - н.в.) - рейтинг надежности 78%;

4. Audi A3 (2013-2020 гг.) - рейтинг надежности 80,8%;

5. Jaguar XF (2015 г. - н.в.) - рейтинг надежности 85,9%;

6. Skoda Superb дизель (2015-2023 гг.) - рейтинг надежности 86,7%;

7. BMW 3-Series (2012-2019 гг.) - рейтинг надежности 87,5%;

8. Jaguar XE (2015 г. - н.в.) - рейтинг надежности 88,7%;

9. Volvo S90/V90 (2016-2023 гг.) - рейтинг надежности 88,9%;

10. BMW 5-Series плагин-гибрид (2017 г. - н.в.) - рейтинг надежности 89,8%.

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