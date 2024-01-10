Представлены совершенно новые автомобили Honda Saloon и Space-Hub

Сегодня компания Honda представила Honda 0 Series, новую серию электромобилей, которую Honda выпустит по всему миру, начиная с 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Первыми в серии будут выпущены модели Saloon и Space-Hub, которые представили на выставке CES в Лас-Вегасе. Также компания анонсировала новый бренд H, который будет использоваться исключительно для моделей электромобилей Honda следующего поколения.

Honda стремится к 2050 году добиться углеродной нейтральности для всей продукции и корпоративной деятельности, в которой участвует Honda. Компания планирует довести долю электромобилей до 100% в своей линейке к 2040 году.

"Honda 0 Series - это новая серия электромобилей, которая символизирует то, как Honda претерпевает серьезные преобразования в соответствии со своим глобальным слоганом бренда и политикой электрификации. Название серии отражает решимость Honda взять на себя задачу разработки новой серии электромобилей, вернувшись к отправной точке Honda как автопроизводителя и создав совершенно новые электромобили с "нуля". С помощью этой новой серии электромобилей Honda будет стремиться к дальнейшему развитию своей "концепции M/M *1 " и "удовольствия от вождения", которые Honda ценит в производстве автомобилей, а также доведет "радость и свободу мобильности" до новых высот", - говорится в сообщении компании Honda.

В 2026 году Honda начнут выпуск новых моделей Honda 0 Series по всему миру, начиная с Северной Америки.

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