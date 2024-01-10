Первый автомобиль Xiaomi получил двухрежимный тепловой насос

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что по версии MIT Technology Review, в список "Десяти лучших прорывных технологий" на 2024 год попала технология тепловых насосов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он сказал, что тепловые насосы являются зрелой технологией, которая активно используется и в автомобильном промышленности. В Xiaomi SU7 используется высокоэффективный двухрежимный тепловой насос с технологией пошагового нагрева с тремя источниками тепла, который имеет высокую эффективность.

Лэй Цзюнь сказал, что система теплового насоса Xiaomi Auto может работать при температуре до -15 градусов Цельсия без включения дополнительного обогревателя, а при температуре -20 °C она все равно может поглощать тепло из холодного воздуха. При этом система работает эффективно вплоть до -30 °C.

Он также подтвердил, что с точки зрения срока службы батареи и запаса хода в зимнее время автомобиль Xiaomi SU7 достиг самого высокого показателя в своем классе. Он также быстрее всего нагревает салон при отрицательных температурах по сравнению с конкурентами.