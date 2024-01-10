Dodge выпустил прощальную версию кроссовера Durango

Наступивший 2024 год станет последним для Dodge Durango с двигателями V-8 HEMI. В честь этого Dodge решил выпустить несколько "прощальных" версий, одна из которых под названием SRT 392 AlcHEMI уже представлена публике, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI стал первой моделью из "прощальной" серии "Last Call". Он построен на базе премиальной версии Durango SRT 392 и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 1000 экземпляров. Планируется собрать по 250 автомобилей в каждом из четырех цветов: Diamond Black, Destroyer Grey, Vapor Grey и White Knuckle.

Визуально спецверсию можно узнать по кованым 20-дюймовым дискам черного цвета, желтым тормозам SRT Brembo, виниловым наклейкам черного цвета с числом "392", черным насадкам на выхлопную систему и металлической решеткой и значками на задней двери. Интерьер автомобиля тоже получился эксклюзивным - с желтой и серебряной строчкой на сиденьях, вышитым на спинках логотипом SRT "392" и рулевым колесом из кожи и замши со светящимся логотипом SRT.

Серийное производство Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI стартует в апреле, а к дилерам эти машины начнут поступать в мае. "Прощальная" версия будет на 3595 долларов дороже, чем премиальная модель Dodge Durango SRT 392, на которой она построена.

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