Спорткары научились измерять пульс водителя

Автомобили бренда Lamborghini научили измерять пульс гонщика. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принадлежащая Volkswagen итальянская компания представила новые умные функции для водителей на мероприятии CES 2024. В числе прочих в Lamborghini показали обновленный цифровой ассистент, который анализирует заезды водителя и дает советы по улучшению навыков.

В том числе, во время заезда спорткары бренда соберут информацию о сердечном ритме, температуре, уровне насыщения крови кислородом и стресса гонщика. "Носимые устройства используют различные возможности биометрических датчиков и технологий потоковой передачи данных, чтобы предвидеть, что может быть возможно в будущем", - заявил представитель компании. По его словам, данные будут добавляться в базу пользователя через 5G.

Цифровой ассистент Digital Co-Pilot также будет давать подсказки, как пройти тот или иной поворот и показать лучшее время круга. Новые возможности телеметрии удаленно добавят в актуальные автомобили бренда.

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