Родстер Maserati MC20 получил эффектный обвес из синего карбона

Родстер Maserati MC20 впервые получил обвес из синего углеволокна. Представленный в 2020 году среднемоторный спорткар Maserati MC20 постепенно обзаводится заводскими модификациями - гоночной GT2 и трековой MCXtrema - и доработками от независимых тюнинг-ателье. А вот родстер Maserati MC20 Cielo пока не удостоился новых версий от заводских инженеров, но это упущение взялись исправить специалисты компании 7 Design House. Доработанный родстер называют первым в мире Cielo от независимого тюнинг-ателье, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Американские тюнеры взяли за основу и без того редкий Maserati MC2 Cielo - один из 65 выпущенных родстеров в исполнении PrimaSerie Edition, который дополнили ярким во всех смыслах аэродинамическим обвесом. Все детали выполнены из ярко-синего карбона.

В состав набора входят передний сплиттер с боковыми плавниками, набор канардов, две вставки в стиле трезубца в воздуховоды капота, новые боковые пороги, увеличенный задний спойлер и новый задний диффузор. Элементы устанавливаются на штатные крепления автомобиля и не требуют вмешательства в кузов.

Обещано, что обвес позволяет увеличить прижимную силу и снизить массу спорткара, что позволит штатному 630-сильному бензиновому турбомотору V6 Nettuno сделать автомобиль более динамичным. Сколько будет сделано обвесов и сколько он будет стоить, в 7 Design House не сообщают, но представленный на фотографиях родстер стоит свыше полумиллиона долларов, что вдвое дороже стандартного.

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