Классический Rolls-Royce превратили в рестомод на американских агрегатах

Классический Rolls-Royce Silver Cloud II превратили в американский Paramount. Американское тюнинговое ателье Ringbrothers, которое сделало себе имя на доработке классических американских автомобилей, на выставке тюнинга SEMA Show в 2023 году представило довольно необычный по собственным меркам проект. В Лас-Вегасе дебютировал доработанный заокеанскими мастерами британский автомобиль - взяв за основу классический Rolls-Royce Silver Cloud II, его превратили в модель под названием Paramount. Визуально седан 1961 года практически ничем не выдаёт своей начинки, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кузов прошёл тщательную реставрацию и перекраску в цвет White as Fluff, а штатные диски уступили место кастомным 18-дюймовым колёсам с самовыравнивающимися центральными колпачками с эмблемой марки и шинами Falken Azenis. Но под кузовом скрыты весьма серьёзные доработки - рестомод построен на новом шасси от Roadster Shop.

Машина получила многорычажную подвеску сзади и койловеры Fox RS SV, а заводские тормоза уступили место производительным механизмам Baer, поскольку под капотом обосновался компрессорный 6,2-литровый V8 семейства LT4 на 640 лошадиных сил, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Bowler Tru-Street и карбоновым карданным валом.

Двигатель получил кастомные клапанные крышки с логотипами Rolls-Royce. Над интерьером работали дизайнеры Sean Smith Designs, идеи которых воплотили в реальность специалисты Gabe's Custom Interior. Салон отделан тёмно-красной кожей и имеет даже фирменное "звёздное небо", которое привычно для современных Rolls-Royce. Полностью заменены деревянные декоративные панели, а новая панель приборов стилизована под оригинальную.

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