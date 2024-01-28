Mazda начала продажи кроссовера с начинкой от Toyota RAV4. На автосалоне в Гуанчжоу раскрыли подробности о Mazda CX-50 HEV. Оказалось, что бензин-электрическая версия унаследовала гибридную систему у китайских Toyota RAV4 и Wildlander! Под капотом система, состоящая из 2,5-литрового "атмосферника" A25D, электродвигателя и электромеханического вариатора, опция - электрический полный привод e-Four с отдельным электродвигателем сзади, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mazda не афишировала партнёрство с Toyota, но в документах характеристики силовой установки в точности совпадают с RAV4 HEV и Wildlander HEV. Атмосферный двигатель рабочим объёмом 2487 кубических сантиметров (178 сил, 221 Нм) сочетается с электродвигателем (120 сил, 202 Нм), у полноприводных кроссоверов сзади есть ещё один электромотор (54 силы, 121 Нм).

Пиковая отдача гибрида Mazda - 218 лошадиных сил, расход топлива составляет 5,1-5,56 литра на 100 километров в смешанном цикле. По сравнению с обычными бензиновыми CX-50 с "атмосферниками" Mazda и 6-ступенчатым автоматом экономия достигает 25-30 процентов. Покупатели смогут выбирать между четырьмя комплектациями.

Любопытно, что Mazda CX-50 HEV дешевле, чем исходники Toyota. В зависимости от оснащения и типа привода цены составляют от 196 до 240 тысяч юаней (эквивалент 27-33 тысяч долларов). Toyota Wildlander за сравнимую сумму можно приобрести только с дилерскими скидками. Обычная Mazda CX-50 стоит в Китае от 160 тысяч юаней (22 тысячи долларов).

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