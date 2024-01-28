Японские тюнеры выпустили злейший обвес для купе Nissan Z

Для купе Nissan Z разработали злейший аэродинамический обвес. Ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировало новый проект. За основу был взят новый японский спорткар Nissan Z, который традиционно для Liberty Walk никаких технических доработок не получил, зато обзавёлся радикально переработанным экстерьером за счёт нового аэродинамического обвеса. Премьера нового проекта состоялась на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Комплект деталей включает в себя несколько элементов - новый передний бампер, переработанный капот с воздуховодами, накладки на колёсные арки, трёхсоставной спойлер, новый задний бампер с имитацией диффузора.

Экстерьер спорткара меняется за счёт того, что передняя часть получает более заострённую форму, которую формирует обвес. Шоу-кар дополнен спортивной выхлопной системой, новыми колёсами в стиле классических дисков Minilite, а в салоне штатные сиденья уступили место креслам из каталога Bride.

Все эти элементы можно купить и без обвеса Liberty Walk. Новый комплект предложат в нескольких вариантах. За детали из пластика, армированного стекловолокном, придётся заплатить почти 9,5 тысяч долларов, а элементы из армированного углеродным волокном пластика стоят на 2000 долларов дороже.

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