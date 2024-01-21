Названы сроки начала выпуска Lada Niva с новым мотором

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2025 году начнет выпуск внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 л. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на президента компании Максима Соколова, передает Day.Az.

Будет ли это представленный недавно мотор 1,8 Evo или речь идет о другом силовом агрегате, топ-менеджер не уточнил. При этом устанавливать на Lada Niva 16-клапанный мотор 1,6 л пока не планируется. Сейчас внедорожники оснащаются моторами 1,7 л. мощностью 83 л.с.

До этого стало известно, в России начались продажи внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями, отвечающими экологическому классу "Евро-5". Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России. ABS и "Евро-5" будут доступны на Lada Niva Legend и Niva Travel во всех комплектациях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!