Toyota представила новый «заряженный» хетчбэк GR Yaris

Компания Toyota представила на Токийском автосалоне новый "заряженный" хетчбэк Toyota GR Yaris, который получил мощный турбированный двигатель, модернизированное водительское кресло, постоянный полный привод, более жесткий кузов, усиленную подвеску и новую автоматическую коробку передач, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Представлена Toyota GR Yaris 2024 с совершенно новой

Как и Hyundai с i30 N, GR Yaris изначально выпускался исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, а теперь в линейку добавлена совершенно новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. В отличие от Hyundai, Toyota не выбрала систему с двойным сцеплением, а вместо этого разработала новую коробку передач с одним сцеплением, которую она назвала прямой автоматической коробкой передач (Gazoo Racing Direct Automatic Transmission).

Автомобили с новой автоматической коробкой передач оснащены специальным радиатором, а за рулевым колесом установлена пара пластиковых подрулевых переключателей. Хотя автоматическая коробка добавляет GR Yaris около 18 кг, она должна помочь сделать автомобиль еще более быстрым с места.

Представлена Toyota GR Yaris 2024 с совершенно новой

Toyota сообщила, что ряд модификаций также был внесен в 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом GR Yaris. Автопроизводитель увеличил давление впрыска, установил новый датчик давления воздуха на впуске, новые легкие поршни и добавил другой датчик давления воздуха на впуске. Двигатель производит 300 л.с. при 6500 об/мин и крутящий момент 400 Нм в диапазоне от 3250 до 4600 об/мин, что значительно выше, чем у предыдущей модели мощностью 268 л.с. и 370 Нм.

Дизайн GR Yaris тоже изменился. Изменения начинаются с передней части, где появился новый бампер с характерными воздухозаборниками, а сзади расположены другие светодиодные задние фонари со световой полосой.

Есть изменения и в салоне: самым очевидным является новая приборная панель панели с 12,3-дюймовым экраном, как у GR Corolla. Дисплей информационно-развлекательной системы был перемещен и наклонен на 15 градусов к водителю. Сиденье водителя стало на 25 мм ниже, чем раньше. Длина кузова Toyota GR Yaris составляет 3995 мм, ширина - 1805 мм, а высота - 1455 мм при колесной базе 2560 мм.

Представлена Toyota GR Yaris 2024 с совершенно новой

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!