Changan и Huawei представили новый внедорожник G318

Changan и Huawei представили новый среднеразмерный внедорожник под названием G318. В Китае продажи автомобиля должны начаться в ближайшее время по цене от 300 тыс. юаней. Day.Az со ссылкой на Autonews рассказывает подробности о новинке.



Что это такое? Внедорожник будут выпускать под отдельным суббрендом Deepal. Эту марку запустили в Китае в 2022 году, и на данный момент в нее входят два автомобиля - кроссовер S7 и лифтбек SL03.

Индекс G318 машине присвоили в честь китайского шоссе, которое начинается в Шанхае и заканчивается в городе Чжанму в Тибете. По габаритным размерам автомобиль можно сравнить с Volkswagen Tiguan. Однако конкурировать новинка будет с брутальным внедорожником Tank 300, Haval Dargo или недавно представленным FangChengBao Leopard 5.



Как он выглядит? Внедорожник получил угловатый дизайн, необычные С-образные фары, выдвижные ручки дверей, крупные бамперы, дополнительную оптику на крыше, а также распашную заднюю дверь с запасным колесом. Дизайн интерьера машины пока не раскрыт.

Что с техникой? В движение Deepal G318 будет приводит гибридная установка. В ее состав вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Привод - полный. Одной из фишек новинки станет функция "танкового поворота", подробности о которой в компании пообещали сообщить позже.

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