https://news.day.az/autonews/1628902.html Совершенно новый Haval H9 - ФОТО
Совершенно новый Haval H9 - ФОТО
Вчера в Сети появились изображения новейшего Haval H9 на бездорожье, но тот автомобиль был в камуфляже. Сегодня появились качественные изображения этой модели уже без камуфляжа.
Судя по этим картинкам, Haval H9 станет просто чуть более масштабной копией Haval Raptor: тут та же круглая оптика, те же пропорции прямоугольного кузова. Но за счет большего заднего свеса и в целом удлинения задней части Haval H9 выглядит более пропорциональным. Вероятно, салон тоже будет выполнен по мотивам салона Haval Raptor.
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