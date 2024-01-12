Совершенно новый Haval H9

Вчера в Сети появились изображения новейшего Haval H9 на бездорожье, но тот автомобиль был в камуфляже. Сегодня появились качественные изображения этой модели уже без камуфляжа.

Судя по этим картинкам, Haval H9 станет просто чуть более масштабной копией Haval Raptor: тут та же круглая оптика, те же пропорции прямоугольного кузова. Но за счет большего заднего свеса и в целом удлинения задней части Haval H9 выглядит более пропорциональным. Вероятно, салон тоже будет выполнен по мотивам салона Haval Raptor.