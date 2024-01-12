Так выглядит новейший Hyundai Creta

Официальная премьера кроссовера Hyundai Creta нового поколения состоится 16 января, но ресурс Autocar India уже опубликовал живые фото салона автомобиля. Как сообщается, новому Creta досталась изогнутая панель экранов от Kia Seltos, в неё входят два дисплея с диагональю 10,25 дюйма - один в составе медиасистемы, на втором отображается цифровая приборная панель, передает Day.Az со ссылкой на Autocar India.

Интересно, что на ранее опубликованном тизере панель управления климатической системой была сенсорной, но на живых фото хорошо видны обычные механические клавиши.

Дверные карты не изменились, но в целом передняя панель новая и с новыми длинными и узкими дефлекторами вентиляции.

В плане оснащения новый Hyundai Creta прибавит: помимо двухзонного климат-контроля, будет акустика Bose с 8 динамиками, 6 подушек безопасности (уже в базе), 19 систем помощи водителю (тоже в стандартной версии), передние кресла с подогревом и вентиляцией (кресло водителя - с электрорегулировками). В Индии Hyundai Creta получит два бензиновых мотора и один дизельный, но все они объёмом 1,5 л. Мощность топовой версии - 160 л.с.