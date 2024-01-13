Tesla снова снизила цены на электромобили в Китае

Tesla объявила об очередном снижении цен на свою продукцию в Китае. Речь идет об изменении стоимости двух моделей электромобилей, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания снизила стартовые цены на седан Model 3 на 5,9% до 245,9 тыс. юаней ($34,5 тыс.) и внедорожник Model Y на 2,8% до 258,9 тыс. юаней ($36,4 тыс.).

Начиная с 2022 года, Tesla неоднократно занижала цены на свои электромобили для китайских покупателей. Таким образом компания продолжает борьбу с местными производителями (Xpeng, BYD и другие) за потребителя.

В 2023 году темпы роста продаж электромобилей в Китае значительно замедлились. По итогам предыдущих 12 месяцев прирост составил 36% по сравнению с 96% годом ранее. При этом поставки Tesla в страну подскочили на 37%, до 603,6 тыс. машин.

До этого Tesla объявила о временной остановке большей части цехов в Германии из-за дефицита запчастей. Нехватка комплектующих возникла на фоне изменения логистических маршрутов судов в Красном море после многочисленных атак хуситов на контейнеровозы.

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