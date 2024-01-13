Как открыть замерзшую машину

В период сильных морозов некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятностями. К примеру, не удается попасть в саму машину: нередко после ночных заморозков примерзают ручки дверей или не реагирует сам замок. Автомобильный эксперт и специалист в области тюнинга Юрий Пархоменко в беседе с Autonews рассказал о нескольких способах, как можно устранить такую проблему, передает Day.Az.



Как открыть машину



Один из самых простых способов - это несколько раз открыть и закрыть автомобиль электронным ключом, говорит Пархоменко. При таких манипуляциях одна из дверей может открыться.



Для разморозки замков машины эксперт рекомендует использовать специальные спреи, которые продаются в автомагазинах. По его словам, они достаточно эффективны для решения этой задачи.



Кроме того, есть специальные службы, которые предоставляют услуги как раз по отогреванию автомобилей, в том числе и замков. Также они могут с помощью своих инструментов безопасно для машины открыть дверь.



Что делать не рекомендуется



Пархоменко настоятельно не советует поливать горячей водой замок или нагревать его феном. Это может привести к отслоению краски. Также влага, попавшая в скважину, в конечном счете все равно замерзнет.



Рекомендации



Эксперт рекомендовал несколько раз в год пользоваться именно ключом для открытия автомобиля, чтобы не закис замок. Кроме того, хотя бы иногда его нужно смазывать, говорит Пархоменко.

Сильные морозы способны задать автовладельцам непростую задачку. Примерзшие двери, севший аккумулятор и застопоренные колодки - это лишь немногое из того, с чем можно столкнуться после сильных ночных заморозков. Хуже, если автомобиль простоит несколько дней: у тех, кто ездит постоянно, риски не завести автомобиль гораздо ниже.

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