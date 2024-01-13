Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию

Больше сотни человек в Apple испытывают десятки прототипов фирменных автомобилей компаний. Об этом сообщает издание MacReports, ссылаясь на отчет Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), передает Day.Az.

Из документа следует, что на начало 2024 года в штате Apple работают 162 водителя, которые испытывают прототипы беспилотного транспорта компании. Всего в автопарке Apple насчитывается 68 машин.

В отчете также представлена некоторая информация о результатах испытаний. Помимо прочего в ней содержатся данные о ДТП с участием беспилотников. Так, например, последняя авария с машиной Apple была зафиксирована 23 октября 2023 года.

В этом инциденте участвовал автомобиль марки Lexus с системой управления Apple. В момент ДТП машина управлялась вручную. Другой участник движения сбил боковое зеркало Lexus, совершая обгон. Люди не пострадали.

До недавних пор ожидалось, что релиз автомобиля Apple состоится в 2026 году. Однако в конце прошлого года инсайдер Минг-Чи Куо сообщил о переносе продукта на неопределенный срок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!