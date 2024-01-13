Volvo остановит свой крупнейший завод в Европе

Шведская компания Volvo Cars на следующей неделе приостановит производство автомобилей на своем заводе в бельгийском городе Гент на три дня из-за задержек с поставками запчастей, вызванных ситуацией в Красном море. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил изданию представитель Volvo, остановка производства автомобилей в Генте вызвана нехваткой коробок передач. Проблемы с поставками начались вследствие атак повстанцев-хуситов из Йемена на торговые суда в Красном море. Тем не менее, временная пауза не повлияла на поставки автомобилей, производственные цели и работу другого европейского завода в шведском Гетеборге.

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