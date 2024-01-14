Гиперкары Rimac смогут ездить на дизеле

Будущие гиперкары Rimac можно будет заправлять дизелем. Хорватский производитель заинтересовался технологией углеродных нанотрубок и возможностью их использования в качестве термоэлектрогенераторов, пишет британское издание Autocar со ссылкой на главу Rimac Мате Римаца. Если всё получится, то заряжать электромобили больше не придётся. Достаточно будет заправить их сжиженным нефтяным газом, водородом либо другим топливом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По сообщению Autocar, хорватская фирма Rimac работает над принципиально новым типом силовых установок. В них для генерации электричества будут использовать жидкое топливо, от нефтяных газов и водорода до обычного дизеля. Речь идет не о топливных элементах или удлинителях хода, а системах, в которых тепловая энергия преобразуется в электрическую при помощи термоэлектрогенератора на основе углеродных нанотрубок. Тесты таких устройств показали КПД в 80 процентов. При этом выбросы CO₂ и других парниковых газов были значительно ниже, чем у любого ДВС.

По мнению Мате Римаца, технология нанотрубок способна совершить переворот в автомобильной отрасли, так как позволит отказаться от громоздких и тяжелых батарей (например, аккумулятор GMC Hummer EV весит около 1300 кг). Особенно это важно в том сегменте, где представлен Rimac. Целиком от вредных выбросов она, конечно, не избавит. Однако их небольшое количество легко компенсируется различными "зелеными" инициативами. Римац также добавил, что его компания уже нашла стартап, экспериментирующий с нанотрубками, правда, в небольших масштабах. Дело за малым - усовершенствовать технологию и сделать её коммерчески жизнеспособной.

На сегодняшний день есть только лабораторные примеры успешного использования углеродных нанотрубок в качестве термоэлектрогенераторов. Так, в 2019 году ученые из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, создали специальную пленку, которая увеличила КПД солнечных панелей с обычных 20−25 до 80 процентов. А летом 2022-го они же сделали содержащую нанотрубки ткань и успешно использовали тепло конфорки для питания светодиодного освещения.

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