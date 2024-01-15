Bloomberg сообщил о рекордных потерях Tesla в 2024 году

За первые две недели 2024 года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что стало худшим показателем с момента выхода компании Илона Маска на биржу. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, стремительное падение стоимости акций американской компании связано с усилением конкуренции со стороны КНР и падением спроса на автомобили.

Отмечается, что в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, однако после сообщений одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей Hertz Global Holdings Inc. об отказе от электромобилей акции компании устремились вниз.

"Главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста рынка электромобилей", - приводит Bloomberg слова аналитика Cowen Джеффри Осборна.

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