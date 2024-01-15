Представлен мощный Lexus LBX Morizo RR

Lexus установил двигатель Toyota GR Corolla в этот крошечный кроссовер Миниатюрный LBX оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая дебютировала в GR Yaris 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

У Lexus появился автомобиль с мощным трехцилиндровым двигателем от GR Yaris и GR Corolla. Выпущенный в прошлом году LBX представляет собой премиальный вариант Yaris Cross, а на Токийском автосалоне 2024 года люксовое подразделение Toyota продемонстрировало концепт на базе двигателя G16E-GTS.

Новый Lexus LBX теперь обладает мощностью в 300 лошадиных сил благодаря 1,6-литровому двигателю с турбонаддувом. Рядный трехцилиндровый двигатель развивает крутящий момент в 400 Нм. Интересно, что этот производительный кроссовер носит название Morizo - это ник председателя Toyota Акио Тойоды.

В то время как GR Corolla доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, новый Lexus LBX оснащен недавно разработанной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта коробка с гидротрансформатором дебютировала на GR Yaris 2024 года на том же Токийском автосалоне в Японии. Трансмиссия приводит в движение все четыре колеса небольшого кроссовера.

Lexus LBX Morizo RR получил жёсткую подвеску для активной езды, более широкий кузов и 19-дюймовые колеса, обутые в шины размерностью 235/45 R19. Инженеры установили переднюю подвеску со стойками МакФерсон и заднюю двухрычажную подвеску, а также дисковые тормоза.

Lexus LBX Morizo RR обеспечит солидный прирост мощности по сравнению с обычной версией, которая оснащена слабой гибридной трансмиссией мощностью всего 134 л.с. и 136 Нм крутящего момента.

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