Официальным партнером ЕВРО-2024 стала китайская BYD

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил производителя BYD официальным партнером и области электронной мобильности на чемпионате Европы по футболу (ЕВРО-2024), который пройдет в Германии в десяти принимающих городах с 14 июня по 14 июля. При этом в предыдущие несколько лет главным автомобильным спонсором УЕФА была Volkswagen, передает Day.Az со ссылкой на UEFA.

BYD будет способствовать достижению цели УЕФА по организации самого экологически устойчивого чемпионата Европы на сегодняшний день, предоставляя разные автомобили для различных заинтересованных сторон во время турнира. BYD также продемонстрирует свои новейшие модели и передовые технологии.

"Мы рады приветствовать BYD, новаторский бренд с 29-летним опытом в области передовых аккумуляторных технологий и репутацией производителя глобальных инноваций в области транспортных средств на новых источниках энергии, а также крупнейшую в мире компанию по производству электромобилей, в качестве партнера УЕФА ЕВРО-2024. Партнерство полностью соответствует видению УЕФА по продвижению более экологичного и устойчивого чемпионата Европы путем объединения азарта футбола и приверженности УЕФА экологической ответственности. BYD - это сокращение от "Build Your Dreams", которое идеально сочетается с чемпионатом Европы, где игроки и команды неустанно воплощают свою страсть и упорную работу, чтобы воплотить свои мечты на поле и завоевать престижный трофей Анри Делоне в Берлине 14 июля", - заявил Ги-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА.

Майкл Шу, управляющий директор BYD Europe, добавил: "BYD очень рада сотрудничеству с УЕФА ЕВРО-2024 и гордится тем, что является первым партнером в области электронной мобильности на этом престижном спортивном мероприятии, которое позволит нам продемонстрировать наши последние достижения в области электромобилей широкой аудитории. Мы с нетерпением ждем возможности представить фанатам со всего мира наши новинки".

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