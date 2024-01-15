Tesla потеряла почти $100 млрд рыночной стоимости

Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости с начала 2024 года, согласно Bloomberg. Это стало наибольшим обвалом с момента IPO (выхода на биржу) компании в 2010 году. Падение акций связано с отказом Hertz Global Holdings Inc. от электромобилей Tesla и понижением цен на электромобили, произведенные в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Эти новости появились в условиях замедления спроса на электромобили, особенно в США. Инвесторы выражают беспокойство по поводу стагнации роста Tesla, а аналитик Cowen Джеффри Осборн отмечает, что снижение цен в Китае лишь усиливает опасения о "гонке на дно" в индустрии электромобилей из-за острой конкуренции.

Обвал капитализации Tesla является очень сильным, в процентном соотношении падение акций на 12% с начала января является наихудшим показателем с 2016 года. Ситуацию ухудшает агрессивное снижение цен Tesla с начала 2023 года, что привело к устойчивому снижению прибыли. Доля валовой прибыли Tesla в третьем квартале упала с 27,9% до 16,3%. С увеличением зарплаты для производственных работников в США ситуация становится более сложной для производителя.

Ивана Делевска, директор по инвестициям в Spear Invest, подчеркивает, что Tesla переживает циклический спад на рынке электромобилей, который усугубляется конкурентной динамикой. Смена маршрута поставок в Берлин из-за геополитических событий и приостановка производства в Германии добавила проблем производителю электромобилей.

Несмотря на снижение рыночной стоимости и проблемы, Tesla продолжает играть ключевую роль в глобальном переходе от бензиновых автомобилей к электрическим. Это обусловлено тем, что компания опережает своих потенциальных конкурентов. Недавно стало известно, что китайская BYD превзошла Tesla по объему продаж в четвертом квартале, но BYD все еще отстает по доходам и прибыли. Кроме того, BYD не продаёт свои автомобили в США, где Tesla сохраняет лидерство.

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