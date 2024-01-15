Обновленный Lancia Ypsilon показали без камуфляжа

Обновленный Lancia Ypsilon показали без камуфляжа, автомобиль заметили во время рекламной съемки новой модели где-то в Италии, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Первое обновление за 13 лет. Совершенно новую Lancia Ypsilon показали во всей красе

Lancia продает уходящий Ypsilon в Европе с 2011 года, поэтому он давно устарел. Модель нового поколения была полностью переработана и сильно отличается от предшественника.

Первое обновление за 13 лет. Совершенно новую Lancia Ypsilon показали во всей красе

Данный экземпляр выполнен в темно-синем цвете с черными акцентами. Спереди расположена горизонтальная светодиодная полоса с небольшим вертикальным элементом посередине. Фары расположены немного ниже, на бампере, еще ниже расположена черная решетка радиатора.

Толстые задние стойки получили глянцевую черную отделку, мы видим черный спойлер на крыше и круглые светодиодные фонари.

Первое обновление за 13 лет. Совершенно новую Lancia Ypsilon показали во всей красе

Фото салона подтверждает, что водителю доступны цифровая панель приборов и большой информационно-развлекательный дисплей с горизонтальной ориентацией.

Первое обновление за 13 лет. Совершенно новую Lancia Ypsilon показали во всей красе

Первое обновление за 13 лет. Совершенно новую Lancia Ypsilon показали во всей красе

Lancia подтвердила, что будет продавать новый Ypsilon в гибридном и электрическом вариантах. Электрическая версия, вероятно, будет разделять многие компоненты с Jeep Avenger и Peugeot e-208.

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