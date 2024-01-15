Обновленный Lancia Ypsilon показали без камуфляжа, автомобиль заметили во время рекламной съемки новой модели где-то в Италии, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Lancia продает уходящий Ypsilon в Европе с 2011 года, поэтому он давно устарел. Модель нового поколения была полностью переработана и сильно отличается от предшественника.

Данный экземпляр выполнен в темно-синем цвете с черными акцентами. Спереди расположена горизонтальная светодиодная полоса с небольшим вертикальным элементом посередине. Фары расположены немного ниже, на бампере, еще ниже расположена черная решетка радиатора.

Толстые задние стойки получили глянцевую черную отделку, мы видим черный спойлер на крыше и круглые светодиодные фонари.

Фото салона подтверждает, что водителю доступны цифровая панель приборов и большой информационно-развлекательный дисплей с горизонтальной ориентацией.

Lancia подтвердила, что будет продавать новый Ypsilon в гибридном и электрическом вариантах. Электрическая версия, вероятно, будет разделять многие компоненты с Jeep Avenger и Peugeot e-208.

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