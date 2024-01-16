BYD обрушила цены, чтобы лучше конкурировать с Tesla

Как сообщает Automobilwoche, BYD начал 2024 год с очень заметного снижения цен на свои автомобили в Германии, где они подешевели на 15%, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

BYD, которая уже опередила Tesla по итогам четвертого квартала, продала в Германии в прошлом году только 4 139 автомобилей, тогда как Tesla реализовала 63 685 машин, а Volkswagen - 519 089 единиц.

Например, самая продаваемая модель компании Atto 3, была запущена в Европе в сентябре 2022 года. Сегодня цена в Германии составляет 39 950 евро против 47 000 евро до понижения. Стоит отметить, что Volkswagen ID. 4 стоит 43 900 евро, а Tesla Model Y предлагается за 44 900 долларов.

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