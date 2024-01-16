Suzuki приостановил работу своего завода в Венгрии

Японский автопроизводитель Suzuki приостановил работу своего автозавода в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что работа на заводе была приостановлена с 15 января и до 21 января. Проблемы в логистике в Красном море привели к задержкам в поставках, в частности, двигателей для автомобилей Suzuki.

Проблемы с поставками начались вследствие атак повстанцев-хуситов из Йемена на торговые суда в Красном море.

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