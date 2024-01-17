Робота Tesla разоблачили

Глава Tesla Илон Маск после критики пользователей сети признал, что их робот Optimus ограничен в автономных действиях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Insider.

15 января Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х видео, на котором прототип робота Optimus достает из корзины футболку и аккуратно складывает ее. Некоторые подписчики предпринимателя усомнились, что машина может совершить подобное действие самостоятельно. В частности, пользователи предположили, что гуманоидом управляли удаленно.

"Это настоящее видео, не симуляция?" - задал вопрос популярный блогер Маркес Браунли. Также комментаторы обратили внимание на мужчину, который стоит за спиной у робота - они предположили, что он мог управлять машиной с помощью специальной перчатки. Позже Маск ответил на разоблачение от подписчиков.

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