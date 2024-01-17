В Индии состоялась официальная премьера кроссовера Hyundai Creta 2024. Автомобиль пережил глубокий рестайлинг: боковые панели кузова, крыша и днище остались прежними, но "оперение" теперь совершенно другое: пиксельная светотехника роднит Creta 2024 с представленным в прошлом году Hyundai Santa Fe, передает Day.Az со ссылкой на Autocar India.

Заметно преобразился Hyundai Creta внутри: карты дверей трогать не стали, но зато передняя панель полностью новая. Самая главная "фишка" - изогнутая панель экранов, заимствованная у Kia Seltos. Она вмещает два дисплея с диагональю 10,25 дюйма. Медиасистема получила обновленный интерфейс с тремя темами оформления.

Сзади ничего не изменилось, только добавились порты USB-C. Объем багажника остался прежним - 433 литра.

В плане оснащения Hyundai Creta 2024 сильно прибавил: у кресла водителя - электрические регулировки, есть двухзонный климат-контроль, электропривод стояночного тормоза, шторки на окнах сзади, система кругового обзора, акустика Bose и телематическая система, подключающаяся к интернету через eSIM. В базе 6 подушек безопасности и 19 систем помощи водителю, в числе которых автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль с возможностью самостоятельной остановки и возобновления движения, помощь удержания в полосе движения и т.д.

Единственное новшество под капотом - новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с. - он заменил аналогичный мотор объемом 1,4 л и мощностью 140 л.с. Топовый мотор работает в паре с 7-ступенчатым "роботом". В гамме остался атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 115 л.с. (он сочетается с механической коробкой передач) и 1,5-литровый 116-сильный дизельный двигатель (он работает в связке с АКПП).

Стоимость Hyundai Creta 2024 в базовой версии - 13,2 тыс. долларов. Цена топовой версии - 24 тыс. долларов. В Индии Creta 2024 будет конкурировать с кроссоверами Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun и Kia Seltos.

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