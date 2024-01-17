Джимми Дональдсон (Jimmy Donaldson), известный в YouTube под псевдонимом MrBeast, - американский видеоблогер и филантроп, который считается пионером жанра видео на YouTube, посвящённого съёмкам дорогостоящих трюков, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

У него 231 млн подписчиков только на основном канале в YouTube, а теперь Илон Маск сообщил о том, что блогер опубликовал первое видео в социальной сети X (ранее Twitter).

"Автомобиль за 1 доллар против автомобиля за 100 000 000 долларов" - так назвал ролик продолжительностью более 16 минут MrBeast, добавив: "Мне любопытно, какой доход от рекламы принесёт видео на X, поэтому я повторно загружаю его, чтобы проверить. На следующей неделе поделюсь доходом от рекламы".

Илон Маск в течение прошлого года весьма активно обращался к известным создателям контента, подкастерам и политическим обозревателям и просил их загружать свой контент в X.

В конце прошлого года MrBeast ответил непосредственно Маску и объяснил, почему не решается загружать свой контент на сайт: "Создание моих видео стоит миллионы, и даже если бы они получили миллиард просмотров на X, это не профинансировало бы и часть этой суммы. Я собираюсь протестировать что-то, как только монетизация действительно начнётся".

Пока что ролик собрал 75,6 млн просмотров на страничке MrBeast и ещё 53 млн просмотра на страничке Илона Маска.

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