Jeep Wrangler с двигателем V8 поступил в продажу в первом квартале 2021 года, а теперь Jeep собирается прекратить поставки. Дилеры были уведомлены о предстоящей финальной версии Rubicon 392 с мощным 6,4-литровым двигателем HEMI, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

В январе 2024 года производителем был объявлен конкурс по продажам. Каждый из дилеров, которые в этом месяце продадут больше автомобилей, чем в январе 2023 года, получит по одному Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 года выпуска.

Неясно, сколько их будет построено, но очевидно, что они будут недешёвыми. Рекомендуемая розничная цена базового Wrangler Rubicon 392 2024 года уже составляет около 100 000 долларов.

Безнаддувный двигатель V8 должен по-прежнему развивать мощность 470 л.с. и 640 Н·м крутящего момента, передаваемого на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, оснащённую подрулевыми переключателями.

Это один из самых прожорливых автомобилей, продаваемых в Соединённых Штатах. Его расход составляет около 17 л на 100 км при комбинированной езде по городу и шоссе.

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