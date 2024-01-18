Toyota рассказала о медиасистеме в седане Camry нового поколения. Оказалось, что аппаратная платформа тут не хуже, чем у смартфона среднего уровня. В основе лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8155, объемы ОЗУ и флеш-памяти - 12 и 128 ГБ соответственно. То есть по объему ОЗУ эта автомобильная медиасистема превосходит даже новейший Samsung Galaxy S24. Правда, тут скорее не заслуга Toyota, а жадность Samsung, но тем не менее, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Toyota уверяет, что интерфейс работает плавно и быстро, голосовое управление работает намного лучше, а еще поддерживается "интеллектуальное распознавание лиц в 3D".

Toyota делает большую ставку на новую Camry: она, вместе с неким новым электрическим кроссовером класса А+ и большим электрическим седаном должна помочь компании довести количество постоянных владельцев авто Toyota в Китае до 10 млн.

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