Названа цена нового Nissan Pathfinder 2024

Совершенно новый Nissan Pathfinder 2024 стал доступен для предварительного заказа в Китае, где за него просят от 33 600 до 39 200 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль получил кузов длиной более 5 метров, он оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом и системой полного привода. Покупателям предлагают версии Intelligent Edition на семь и шесть кресел.

Этот автомобиль был официально представлен на автосалоне в Гуанчжоу 2023. Производство на заводе Dongfeng Nissan в Сянъяне уже стартовало, а продажи начнутся в первом квартале 2024 года.

Длина, ширина и высота этой модели составляют 5130, 1981 и 1767 мм соответственно при колесной базе 2900 мм. 6-местная версия имеет два независимых сиденья во втором ряду, как у минивэнов.

Центральная консоль оснащена двумя большими 12,3-дюймовыми экранами и цветным 10,8-дюймовым проекционным дисплеем. Автомобиль оснащен новейшей системой Nissan Connect 2.0, а также предустановленными приложениями для видео, музыки и прослушивания книг.

Двигатель имеет мощность 252 лошадиные силы, пиковый крутящий момент 376 Нм и своевременную систему полного привода с шестью режимами. Коробка передач ZF 9AT тут такая же, как у Infiniti QX60.

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