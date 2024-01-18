Чикаго превратился в «кладбище Tesla»

Аномальные морозы в американском Чикаго достигли минус 20 °C. Из-за этого перестали работать зарядные станции электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

За последние несколько дней общественные зарядные станции по всему Чикаго превратились в "кладбища электромобилей", о чем пишет IT Home.

Владелец Tesla Тайлер Бирд рассказал, что его Tesla была припаркована на станции Supercharger в Оук-Бруке, но заряд батареи так и не смог увеличиться: "Автомобиль здесь уже шесть часов. Я пробыл здесь три часа вчера, но зарядка так и не началась".

Он стал одним из многих владельцев Tesla, ожидающих зарядки. Похожие сцены разыгрались и на других зарядных станциях в районе Чикаго. Везде образовались длинные очереди брошенных электромобилей. Другая владелица Tesla, Чалис Мизель, сказала: "Это безумие, это катастрофа". Поскольку она не могла зарядиться, ей пришлось бросить свой автомобиль и уехать на машине подруги.

"У нас здесь куча мертвых роботов", - так описал ситуацию другой автовладелец, который приземлился в аэропорту О'Хара в воскресенье вечером и обнаружил, что его Tesla не реагирует. Он был вынужден нанять эвакуатор и ездить по городу в поисках работающих зарядных станций.

Tesla не ответила на запросы СМИ.