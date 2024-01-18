Новейшая «пятёрка» BMW предлагается в 10 моделях

BMW планирует выпустить свои последние модели 5-й серии/i5 в Китае 25 января, предложив потенциальным покупателям изменения в дизайне, технологиях и силовых установках, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Линейка будет включать в себя десять моделей, шесть из которых предназначены для 5-й серии с расширенной колесной базой, а четыре - для i5. Новая линейка также будет выпущена на рынках США и Европы в начале этого года.

5-я серия для китайского рынка собирается внутри страны совместным предприятием BMW и Brilliance. Это СП было основано в 2003 году и начало собирать автомобили 3-й и 5-й серий. Кооперация BMW-Brilliance владеет двумя заводами в Китае с запланированной производственной мощностью до 650 000 единиц. BMW-Brilliance в настоящее время собирает девять моделей: 3-й серии, i3, 5-й серии, i5, iX1, X1, iX3, X3 и X5L.

Новый BMW 5-й серии получил фирменную решетку радиатора и фары "ангельские глаза" с дневными ходовыми огнями в форме бумеранга. На реальных изображениях версии с длинной колесной базой виден ее удлиненный профиль с классическими изгибами и хромированными украшениями, а также светящимся значком "5". Габариты новой модели составляют 5175 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1520 мм в высоту, колесная база равна 3105 мм.

На центральной консоли размещены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,9-дюймовый центральный дисплей. Рулевое колесо со срезанной нижней частью обеспечивает удобный захват, а внутренние компоненты, напоминающие кристаллы, добавляют ощущения роскоши. Вариант 5-й серии с длинной колесной базой получил опускающийся 31-дюймовым 8K-экраном с соотношением сторон 32:9 с доступом к Huawei AppGallery.

В Китае будут доступны шесть бензиновых длиннобазных версий:

525Li Luxury Package

525Li M Sport Package

530Li Flagship Model M Luxury Package

530Li Flagship Model M Sport Package

530Li Exclusive Model Luxury Package

530Li Exclusive Model M Sport Package

Варианты двигателей варьируются от маломощного двигателя 2,0 л мощностью 212 л.с. у 525Li до мотора такого же объёма, но мощностью 287 л.с. у 530Li. Все модели оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Электрические модели:

i5 eDrive35L Luxury Package

i5 eDrive35L M Sport Package

i5 eDrive35L Exclusive Model Luxury Package

i5 eDrive35L Exclusive Model M Sport Package

Благодаря расположенному сзади одинарному электродвигателю i5 может похвастаться максимальной выходной мощностью 250 кВт (335 л.с.) и запасом хода по CLTC до 567 километров.

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