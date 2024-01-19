Китай впервые стал крупнейшим экспортером автомобилей

Китай в 2023 году поставил в другие страны 4,91 млн автомобилей, что позволило ему стать крупнейшим экспортером в мире. Об этом заявил представитель Министерства промышленности и информатизации КНР на пресс-конференции ведомства по итогам года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспорт автомобилей достиг 4,91 млн единиц, это на 57,9% больше, чем в позапрошлом году, Китай впервые занял первое место в мире", - заявил представитель ведомства.

По его словам, производство и продажи машин в Китае увеличились на 11,6% и 12% соответственно, оба показателя незначительно превысили отметку в 30 млн единиц.

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