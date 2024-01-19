Renault Group подтвердила выпуск большого кроссовера Dacia

В своём отчёте об итогах работы в 2023 году Renault Group официально подтвердила выпуск в 2024 году большого кроссовера под брендом Dacia. Это будет серийная версия концепта Bigster, а ещё его можно назвать растянутым до примерно 4,6 метра Dacia Duster третьего поколения, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Внешне новая модель будет похожа одновременно и на концепт, и на серийный Duster. Особенностью машины станет трёхрядный салон. Моторы будут заимствованы у Duster, причём речь идёт о самых мощных силовых установках: это "мягкий" гибрид на базе 1,2-литрового турбомотора, выдающий 130 л.с., и обычный (не подзаряжаемый) гибрид на базе 1,6-литрового мотора (в данном случае мощность - 140 л.с.).

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