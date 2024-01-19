Honda опубликовала первое изображение седана Civic Hybrid 2025

Honda опубликовала первое изображение седана Civic образца 2025 с гибридной силовой установкой, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Автомобиль отличается крупной решеткой радиатора и низким воздухозаборником, а также окантовкой вокруг фар в цвет кузова. Если точнее, на изображении показана версия Sport Touring Hybrid - принадлежность к ней выдают боковые юбки в цвет кузова и шестиспицевые колесные диски с ромбовидной огранкой.

Кое-какие новшества будут и в салоне: автомобиль получит новую медиасистему - она достанется от Honda Accord.

Дилеры в США получат Civic Hybrid 2025 этим летом, и в Honda считают, что на гибрид будет приходиться 40% всех продаж этой модели.

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