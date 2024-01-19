Chery выводит на рынок новый полноразмерный кроссовер

Китайская компания Chery в I половине 20204 года начнет продажи нового кроссовера Exeed Exlantix ET. Об этом сообщает carnewschina.com.Первые автомобили на днях сошли с конвейера предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель Exlantix ET - полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две - моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км.

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