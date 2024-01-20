Jeep Wagoneer получит полностью электрическую версию S

Марка Jeep показала первое изображение модели Wagoneer S, которая появится на рынке осенью 2024 года. Это полностью электрическая версия внедорожника, которая получит полный привод и электромоторы суммарной мощностью 600 л.с, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что сможет Jeep Wagoneer S



Помимо мощности, производитель назвал расчетное время разгона с 0 до 60 миль в час - это около 97 км/ч. Такой разгон занимает 3,5 секунды. Прежде лишь один Jeep мог похвастаться подобной динамикой. Это Grand Cherokee предыдущего поколения, в версии Trackhawk. Он оснащался 6,2-литровым V8 с компрессором мощностью 717 л.с. С 2021 года такие машины не выпускаются.



Каким будет запас хода Jeep Wagoneer S



Характеристики электромобиля пока не раскрываются, но так как обычный Wagoneer построен на шасси пикапа Ram 1500, то логично предположить, что и электромобиль разделит с электрической версией пикапа тяговые батареи. Для последнего обещаны блоки аккумуляторов емкостью 168 или 229 киловатт-часов на выбор.

Это очень внушительные показатели. Например, схожий по размерам пикап Tesla Cybertruck с батареей емкостью 123 киловатт-часа на одном заряде может проезжать до 550 километров.

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